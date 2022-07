von Lars Winter, Euro am SonntagFever-Tree produziert vor allem Tonic Water und profitierte davon, dass die Bitterlimonade in Kombination mit Gin in der jüngeren Vergangenheit eine Renaissance erlebte. Der Gin-Tonic-Boom ließ das operative Geschäft brummen und brachte den Aktienstar zum Leuchten. Inzwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...