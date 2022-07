Qiagen-Aktionäre konnten ihren Aktien in den vergangenen Tagen beim Steigen zusehen. Immerhin kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 4,20 Prozent. An vier der fünf Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursanstiegen aus dem Handel. Einen Traumtag gelang Qiagen dabei am Donnerstag mit einem Plus von 4,13 Prozent. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Immerhin errechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...