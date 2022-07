Humanetics gab heute bekannt, dass die ATD-LabTech GmbH, ein Anbieter von hochmoderner Ausrüstung für ATD-Zertifizierungen und umfassender Software für die Verwaltung von ATD-Laboren, sich dem Unternehmen anschließen wird. Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg von Humanetics, seine Vision einer digital orientierten und vollständig integrierten Gruppe von Lösungen zu realisieren, indem Testausrüstung, Sensortechnologien und integrierte Software kombiniert werden. Humanetics und ATD-LabTech arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen. Sie haben die gleiche ehrgeizige Vision hinsichtlich der Digitalisierung und Umformung von ATD-Zertifizierungslaboren mittels eines erhöhten Maßes an Automatisierung, mit dem Ziel, den Kunden dabei zu helfen, die Effizienz innerhalb ihrer Verfahren zu steigern und überall im Labor die Produktivität zu optimieren.

ATD-LabTech wurde im Jahr 2015 von Gerhard Pfeifer in Niedernberg, Deutschland, gegründet und hat die branchenweit innovativste Suite an Ausrüstung für ATD-Zertifizierungstests entwickelt. Charakteristisch für die Produkte ist ihr kompaktes Design, ein hoher Grad an Messgenauigkeit und -wiederholbarkeit, Benutzerfreundlichkeit, sofortige Funktionsbereitschaft sowie die eigene Software, die sämtliche LabTech-Produkte integriert. Herr Pfeifer wird weiterhin das Geschäft leiten, und sein Team wird auch nach der Akquirierung von seinem gegenwärtigen Standort aus tätig sein.

Chris O'Connor, CEO und President von Humanetics kommentierte: "Unsere Partnerschaft mit ATD-LabTech ist eine weitere wichtige Komponente unserer Vision. Dessen Zertifizierungsausrüstung ist technisch wunderbar konzipiert und mit intelligenten, einfach zu benutzenden Softwareschnittstellen ausgestattet. Wir, als einer der Nutzer dieser Produkte, können verlässlich sagen, dass Gerhard und sein Team über ein detailliertes Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden verfügen; und bei ihnen besteht ein außergewöhnlich hohes Engagement dafür, noch bessere Lösungen zu entwickeln, um eben jene Bedürfnisse zu befriedigen und sogar bessere Leistungen zu erbringen."

Gerhard Pfeiffer, Geschäftsführender Direktor von ATD-LabTech sagte: "Wir sind begeistert, uns nun mit Humanetics zusammenzuschließen. Unsere ATD-Zertifizierungsprodukte und -Dienstleistungen und das breit gefächerte Portfolio von Sicherheitslösungen von Humanetics passen auf organische Weise bestens zusammen. Vor allem jedoch teilen wir die gleiche progressive Vision, unseren Kunden Lösungen höchster Qualität liefern zu können, welche das Kalibrierungsverfahren vereinfachen und den Zeitraum verkürzen, der benötigt wird, um die jeweiligen ATDs für den nächsten Crashtest vorzubereiten."

ATD-LabTech wird einen integralen Bestandteil des Portfolios im Bereich Sicherheit bei Humanetics bilden und wird weiterhin als ATD-LabTech von seinem Standort aus in Niedernberg tätig sein.

Über Humanetics (Website: https://humanetics.humaneticsgroup.com/)

Humanetics ist ein Industrietechnologieunternehmen und führender Anbieter von Sicherheitssystemen, Crashtest-Dummys (ATDs), Crashtestgeräten, Simulationssoftware, CAE-Modellen, Präzisionssensoren, Faseroptik und hochmodernen Lösungen für die Lasermaterialtechnik. Die Gruppe beschäftigt über 850 Mitarbeiter an 24 Standorten, die strategisch auf der ganzen Welt verteilt sind, wobei sich die globale Unternehmenszentrale in Farmington Hills, Michigan, USA, befindet.

Über ATD-LabTech (Website: https://www.atd-labtech.com/en/)

Die ATD-LabTech GmbH ist ein unabhängiger Lieferant von Testsystemen wie auch ein Anbieter von Dienstleistungen und Beratung zu allem, was mit Crashtest-Dummys zu tun hat. Wir haben während vieler Jahre solide Erfahrung in den Bereichen Dummy-Technologie, Dummy-Testsysteme, Aufprallmessungstechnologien und Fertigung von Spezialmaschinen gesammelt.

