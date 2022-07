Die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti hat in einem Tiktok-Video aus dem All die Frage beantwortet, wie es auf der Internationalen Raumstation ISS riecht. Fazit: weitgehend gut, aber nicht überall. Seit einigen Monaten befindet sich Samantha Cristoforetti auf der ISS. Es ist bereits ihr zweiter Aufenthalt an Bord. Sie habe sich unmittelbar nach ihrer Ankunft wie zu Hause gefühlt, erklärt sie in einem über Twitter verbreiteten Tiktok-Video. Das habe an dem "besonderen Geruch" gelegen, der auf der ISS herrsche und an den sie sich erst ein paar Tage lang gewöhnen musste.

