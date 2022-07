Die abgelaufene Handelswoche war vor allem von Konjunktur- und Inflationsdaten auf beiden Seiten des Atlantiks sowie der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch geprägt, auf der diese den Leitzins um 0,75 % anhob. Einige Marktteilnehmer sehen darin bereits einen geldpolitischen Fehler, da sich die Wirtschaft teilweise bereits deutlich abzukühlen scheint. Darauf deuten auch die wieder fallenden langen öffentlichen Renditen in den USA hin. Dies ist allerdings vor den am 08.11.2022 anstehenden Zwischenwahlen zum US-Kongress ein echtes Politikum. Der Nettoeffekt für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...