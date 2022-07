Köln (ots) -Ab Anfang August zeigt der WDR zehn aktuelle Bühnenprogramme verschiedener Solokünstle:innen. Mit dabei sind unter anderem Lisa Feller, Daphne de Luxe und Christoph Sieber. Den Auftakt im WDR Fernsehen macht Anny Hartmann am Samstag, 6.8.2022, mit ihrem Programm 'NoLobby is perfect'.Eine große Bühne, Scheinwerferlicht, applaudierendes Publikum - viele Künstler:innen haben darauf in den letzten Jahren verzichten müssen. Endlich sind Auftritte in vollen Theatern und Hallen wieder möglich. Für alle, die nicht selbst vor Ort sein können, zeigt der WDR die Bühnenprogramme im Fernsehen und in der ARD Mediathek.Alle zehn Aufzeichnungen sind Eigenproduktionen des WDR. Die Künstlerinnen treten im Gloria in Köln auf. Die Auftritte der Künstler finden im Duisburger Theater am Marientor sowie in der Kölner Comedia statt.Weitere Informationen zu den Programmen und den Inhalten finden Sie unter http://www.wdr.de/k/comedysamstage.Programmübersicht WDR Fernsehen (immer samstags):06.08. Anny Hartmann - NoLobby is perfect, 21.45 - 23.15 Uhr13.08. Daphne de Luxe - Best of, 21.45 - 23.15 Uhr20.08. Ingrid Kühne - Okay, mein Fehler!, 21.45 - 23.15 Uhr10.09. Christoph Sieber - Mensch bleiben 2022, 21.45 - 23.15 Uhr17.09. Lisa Feller - Ich komm' jetzt öfter!, 21.45 - 23.15 Uhr24.09. Wilfried Schmickler - Es hört nicht auf, 21.45 - 23.15 Uhr08.10. Johann König - Jubel, Trubel, Heiserkeit, 21.45 - 23.15 Uhr15.10. Moritz Neumeier - Lustig, 21.45 - 23.15 Uhr05.11. Frieda Braun - Erst mal durchatmen, 22.30 - 00.00 Uhr19.11. Maxi Gstettenbauer - Next Level, 22.45 - 0.15 UhrFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5285617