GRÜNWALD (dpa-AFX) - Der Arzneimittelhersteller Dermapharm will den französischen Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel übernehmen. Man habe ein Angebot zum Erwerb von 100 Prozent der Aktien an Apharma Topco, der Holdinggesellschaft der Arkopharma-Gruppe, vorgelegt, teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Die Parteien strebten den Abschluss eines entsprechenden Aktienkaufvertrags, vorbehaltlich unter anderem der Anhörung der Arbeitnehmervertretungen französischer Gesellschaften von Arkopharma, an. Dermapharm geht von einem Vollzug der Transaktion Anfang Januar 2023 aus.

Im laufenden Geschäftsjahr will Arkopharma einen Umsatz von knapp über 200 Millionen Euro erzielen. Im Vorjahr hatte dieser bei 191 Millionen Euro gelegen. Der Kaufpreis bewegt sich den Angaben zufolge in einer Größenordnung von 450 Millionen Euro./he