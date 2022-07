Die Ergebnisse für Q1 GJ2022 zeigen einen starken Start ins Jahr mit einem Umsatzwachstum im Kerngeschäft zu konstanten Wechselkursen (Constant Exchange Rate, CER) von +8,3 (ausgewiesener Umsatz +2,4 %)

Wachstums- und Einführungsprodukte sorgen für ein Umsatzwachstum von +26 (CER)

Wachstum des Kernbetriebsergebnisses von +17 (CER), Kernbetriebsergebnis-Marge von 32,8 %

Wachstum des ausgewiesenen Umsatzes und des Betriebsergebnisses durch einmaligen Gewinn in Q1 des Vorjahres aus dem Verkauf des Diabetes-Portfolios in Japan beeinträchtigt

Anhaltende Widerstandskraft in herausforderndem Makroumfeld

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute ein starkes Finanzergebnis für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 (Zeitraum bis zum 30. Juni 2022) bekannt und ist auf Kurs, seine Managementprognose für das Gesamtjahr zu erfüllen.

Der Gewinn aus dem Verkauf des Diabetes-Portfolios von Takeda in Japan im ersten Quartal des vorangegangenen Geschäftsjahres hat sich wie erwartet auf die ausgewiesenen Finanzergebnisse im Jahresvergleich ausgewirkt. Der Verkauf steuerte einmalig 133 Milliarden Yen zum Umsatz und 131,4 Milliarden Yen zum Betriebsergebnis im ersten Quartal GJ2021 bei. Diese Auswirkung ist in den Kernfinanzergebnissen nicht enthalten; das Unternehmen erzielte in diesem Quartal ein Kernumsatzwachstum von +8,3 und ein Wachstum des Betriebsergebnisses von +17 (CER), bei einer Kernbetriebsergebnis-Marge von 32,8 %.

Takeda-Finanzchef Costa Saroukos kommentierte: "Takeda hat im ersten Quartal ein starkes Ergebnis erzielt, wobei die Wachstums- und Einführungsprodukte weiterhin für ein solides Kernumsatzwachstum sorgen. Unsere Ergebnisse spiegeln eine anhaltende Dynamik und eine stabile geschäftliche Abwicklung in allen wichtigen Geschäftsbereichen wider."

"Die Ergebnisse des ersten Quartals spiegeln außerdem die Auswirkungen der letzten unserer großen Veräußerungen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichen im vergangenen Jahr wider. Der Verkauf des Diabetes-Portfolios in Japan im GJ2021 ist der Hauptgrund für den Rückgang des ausgewiesenen Betriebsergebnisses im Vergleich zum Vorjahr und ist der einzige Unterschied zwischen dem ausgewiesenen und dem Kernumsatzwachstum bei unseren Ergebnissen im ersten Quartal des GJ2022."

"Die Wechselkurse haben unserer Performance im ersten Quartal Rückenwind verliehen, während unsere Portfoliodynamik und unser umsichtiges Kostenmanagement uns in die Lage versetzt haben, unsere Kernbetriebsergebnis-Marge trotz steigender Inflation und anderer neuer makroökonomischer Herausforderungen zu verbessern. Wir bleiben auch angesichts der Aussichten auf steigende Zinssätze resistent, da ca. 98 unserer Schulden jetzt zu festen Zinssätzen von durchschnittlich ca. 2 gesichert sind."

FINANZIELLE HÖHEPUNKTE

Ergebnisse für das 1. GJ2022 zum 30. Juni 2022

(Milliarden Yen,

außer Prozentangaben und

Angaben je Aktie) AUSGEWIESEN KERN(c)

(nicht nach IFRS)(a) Q1 GJ2022 vs. VORJAHR

(Tatsächliche %-Veränderung) Q1 GJ2022 vs. VORJAHR

(Tatsächliche %-Veränderung) vs. VORJAHR

(CER-Veränderung in %(d) Umsatz 972,5 +2,4 972,5 +19,1 +8,3 Betriebsergebnis 150,5 -39,4 319,1 +28,2 +17,0 Marge 15,5 % -10,7pp 32,8 % +2,3pp Nettogewinn 105,0 -23,7 224,1 +26,9 +14,3 EPS (Yen) 68 -22,8 145 +28,5 +15,8 Operativer Cashflow 84,2 -49,5 Freier Cashflow

(nicht nach IFRS)(a)(b) 42,6 -67,2

(a) Weitere Informationen zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen von Takeda finden Sie auf der Website von Takeda im Bereich Anlegerbeziehungen unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

(b) Wir definieren den Freien Cashflow als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Investitionen sowie abzüglich sonstiger Barmittel, die Takeda nicht zur unmittelbaren oder generellen geschäftlichen Verwendung zur Verfügung stehen, und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus dem Verkauf von Investitionen und Geschäftsbereichen, abzüglich der veräußerten liquiden Mittel.

(c) Kernergebnisse bereinigen unsere gemäß IFRS berechneten und ausgewiesenen Ergebnisse um die Auswirkungen von Positionen, die nichts mit dem Kerngeschäft von Takeda zu tun haben, wie z. B., soweit für die einzelnen Positionen zutreffend, Abschreibungen und Wertminderungen von immateriellen Vermögenswerten, sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen, bestimmte JV-bedingte Bilanzierungsanpassungen, einmalige Posten, Effekte aus dem Rechnungswesen beim Kauf und transaktionsbezogene Kosten.

(d) Die Veränderung der CER (Constant Exchange Rate) bereinigt den Jahresvergleich um die Auswirkungen von Wechselkursen, indem die berichteten oder Kernergebnisse der aktuellen Periode mit den entsprechenden Wechselkursen der Vorjahresperiode umgerechnet werden.

KOMMERZIELLE AKTUALISIERUNGEN IN FÜNF HAUPTGESCHÄFTSBEREICHEN

Das Wachstum in den Kerngeschäftsbereichen im ersten Quartal GJ2022 wurde hauptsächlich von den Wachstums- und Einführungsprodukten getragen, die einen Umsatz von 363,6 Milliarden Yen und ein Wachstum von +26 auf CER-Basis erzielten.

Der Bereich Gastroenterologie (GI) mit einem ausgewiesenen Umsatz von 270,4 Milliarden Yen wuchs auf CER-Basis um +15 %, getragen von den darmselektiven Produkten ENTYVIO und TAKECAB /VOCINTI . Die gelungene Markteinführung von VOCINTI in China trug entscheidend zum Wachstum bei. Der weltweite Umsatz für ENTYVIO wird auf CER-Basis im GJ2022 voraussichtlich um +20 wachsen.

mit einem ausgewiesenen Umsatz von 270,4 Milliarden Yen wuchs auf CER-Basis um +15 %, getragen von den darmselektiven Produkten ENTYVIO und TAKECAB /VOCINTI . Die gelungene Markteinführung von VOCINTI in China trug entscheidend zum Wachstum bei. Der weltweite Umsatz für ENTYVIO wird auf CER-Basis im GJ2022 voraussichtlich um +20 wachsen. Der Bereich Seltene Krankheiten (Rare Diseases) mit einem Umsatz von 181,6 Milliarden Yen wuchs auf CER-Basis um +7 %, getragen von einer anhaltend starken Performance von TAKHZYRO und einem vielversprechenden Umsatz mit LIVTENCITY nach der Markteinführung in den USA im Dezember 2021. Mit weiteren TAKHZYRO-Einführungen und LIVTENCITY-Zulassungen, die für das GJ2022 geplant sind, wird sich die geografische Expansion voraussichtlich fortsetzen.

mit einem Umsatz von 181,6 Milliarden Yen wuchs auf CER-Basis um +7 %, getragen von einer anhaltend starken Performance von TAKHZYRO und einem vielversprechenden Umsatz mit LIVTENCITY nach der Markteinführung in den USA im Dezember 2021. Mit weiteren TAKHZYRO-Einführungen und LIVTENCITY-Zulassungen, die für das GJ2022 geplant sind, wird sich die geografische Expansion voraussichtlich fortsetzen. Der Bereich Plasma-basierte Therapien (Plasma-Derived Therapies, PDT) Immunologie erzielte mit 141,9 Milliarden Yen Umsatz ein ausgezeichnetes Wachstum von +18 auf CER-Basis, getragen von einer anhaltend starken globalen Nachfrage nach Immunglobulin und höheren Umsätzen mit Albumin. Unsere weltweite Präsenz im Bereich der Plasmaspende wuchs bis zum 30. Juni 2022 auf 212 Zentren. Mit der geplanten Eröffnung von mehr als 25 Zentren in diesem Geschäftsjahr beabsichtigt das Unternehmen, das Plasmasammelvolumen im GJ2022 um 10-20 gegenüber dem GJ2021 zu steigern.

erzielte mit 141,9 Milliarden Yen Umsatz ein ausgezeichnetes Wachstum von +18 auf CER-Basis, getragen von einer anhaltend starken globalen Nachfrage nach Immunglobulin und höheren Umsätzen mit Albumin. Unsere weltweite Präsenz im Bereich der Plasmaspende wuchs bis zum 30. Juni 2022 auf 212 Zentren. Mit der geplanten Eröffnung von mehr als 25 Zentren in diesem Geschäftsjahr beabsichtigt das Unternehmen, das Plasmasammelvolumen im GJ2022 um 10-20 gegenüber dem GJ2021 zu steigern. Der Bereich Onkologie mit 117,5 Milliarden Yen verzeichnete einen Rückgang von -10 auf CER-Basis, der hauptsächlich auf die Einflüsse der Konkurrenz durch Generika für VELCADE zurückzuführen ist. ALUNBRIG erzielte ein Wachstum von +34,7 auf CER-Basis. Die Marktdaten von EXKIVITY weisen mit der Markteinführung in den USA im September 2021 auf einen ersten kommerziellen Erfolg hin, und die globale Expansion setzt sich mit Zulassungen in Großbritannien, der Schweiz, Australien und Südkorea fort. Im GJ 2022 werden weitere Zulassungsentscheidungen erwartet, auch in China. Nach Gesprächen mit der EMA hat Takeda beschlossen, den EU-Zulassungsantrag (Marketing Authorization Application, MAA) für EXKIVITY zur Zweitlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) mit EGFR-Exon20-Insertion zurückzuziehen.

mit 117,5 Milliarden Yen verzeichnete einen Rückgang von -10 auf CER-Basis, der hauptsächlich auf die Einflüsse der Konkurrenz durch Generika für VELCADE zurückzuführen ist. ALUNBRIG erzielte ein Wachstum von +34,7 auf CER-Basis. Die Marktdaten von EXKIVITY weisen mit der Markteinführung in den USA im September 2021 auf einen ersten kommerziellen Erfolg hin, und die globale Expansion setzt sich mit Zulassungen in Großbritannien, der Schweiz, Australien und Südkorea fort. Im GJ 2022 werden weitere Zulassungsentscheidungen erwartet, auch in China. Nach Gesprächen mit der EMA hat Takeda beschlossen, den EU-Zulassungsantrag (Marketing Authorization Application, MAA) für EXKIVITY zur Zweitlinientherapie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (Non-Small Cell Lung Cancer, NSCLC) mit EGFR-Exon20-Insertion zurückzuziehen. Der Bereich Neurowissenschaften (Neuroscience) verzeichnete mit 142,4 Milliarden Yen einen Umsatzanstieg von +11 auf CER-Basis, der auf eine anhaltende positive Entwicklung im Zusammenhang mit COVID-19 zurückzuführen ist. TRINTELLIX wuchs auf CER-Basis um +5,2 %, getragen von anhaltenden Marktanteilsgewinnen, vor allem in Japan. Wir gehen davon aus, dass das Wachstum von VYVANSE im GJ2022 durch den expandierenden Markt für Erwachsene in den USA vorangetrieben wird.

UPDATE ZUR PIPELINE:

Im Q1 GJ2022 hat Takeda die Dynamik der Pipeline und die Fähigkeit, neue Therapien für Patienten bereitzustellen, weiter unter Beweis gestellt. Zu den Updates zur Pipeline im Q1 GJ2022 gehören:

TAK-003, der Dengue-Impfstoffkandidat von Takeda, verhinderte 84 der hospitalisierten Dengue-Fälle und 61 der symptomatischen Dengue-Fälle, ohne dass in der Gesamtpopulation, einschließlich seropositiver und seronegativer Personen, über 54 Monate hinweg wesentliche Sicherheitsrisiken festgestellt wurden. Diese Daten aus der Phase-3-Studie TIDES wurden auf der 8. Northern European Conference on Travel Medicine (NECTM8) vorgestellt. TAK-003 wird derzeit in der Europäischen Union und in ausgewählten Dengue-endemischen Ländern von den Behörden geprüft, wobei eine Entscheidung im GJ2022 erwartet wird.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

Das New England Journal of Medicine veröffentlichte die Ergebnisse einer klinischen Phase-2-Studie mit dem Prüfpräparat Fazirsiran (TAK-999/ARO-AAT) zur Behandlung von Lebererkrankungen in Verbindung mit Alpha-1-Antitrypsin-Mangel (Alpha-1 Antitrypsin deficiency, AATD). Das gemeinsam mit Arrowhead Pharmaceuticals entwickelte Fazirsiran erhielt im Juli 2021 den Status eines therapeutischen Durchbruchs (Breakthrough Therapy Designation) und im Februar 2018 den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden (Orphan Drug Designation) von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA für die Behandlung von AATD.

Weitere Informationen zu dieser Mitteilung finden Sie hier.

Auf der 59. Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) wurden Phase-3-Daten zu ADCETRIS vorgestellt, die eine statistisch signifikante Erhöhung der Gesamtüberlebenszeit bei erwachsenen Patienten mit zuvor unbehandeltem klassischem Hodgkin-Lymphom im Stadium III oder IV zeigen.

Weitere Informationen zu dieser Mitteilung finden Sie hier.

vorgestellt, die eine statistisch signifikante Erhöhung der Gesamtüberlebenszeit bei erwachsenen Patienten mit zuvor unbehandeltem klassischem Hodgkin-Lymphom im Stadium III oder IV zeigen. Takeda und Moderna kündigten Pläne an, die Marktzulassung für den Impfstoff Spikevax COVID-19 in Japan auf Moderna zu übertragen.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

TAKHZYRO erzielte positive Ergebnisse bei der Prävention des erblichen Angioödems (Hereditary Angioedema, HAE) bei Patienten im Alter von 2 bis <12 Jahren. Diese Ergebnisse, die mit früheren Studien an erwachsenen und jugendlichen Patienten im Einklang standen, wurden auf dem Hybridkongress 2022 der European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) vorgestellt. Derzeit sind keine langfristigen prophylaktischen Behandlungen für HAE-Patienten unter 6 Jahren zugelassen, und die weltweiten Zulassungsanträge sollen im GJ2022 eingereicht werden.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

HYQVIA hat den primären Studienendpunkt in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie erreicht, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von HYQVIA als Erhaltungstherapie bei chronisch entzündlicher demyelinisierender Polyradikuloneuropathie (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiconeuropathy, CIDP) untersucht wurde. Die Vorbereitungen für die Einreichung von Zulassungsanträgen in den USA und der EU sind bereits im Gange.

Weitere Informationen zu dieser Ankündigung finden Sie hier.

hat den primären Studienendpunkt in einer zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie erreicht, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von HYQVIA als Erhaltungstherapie bei chronisch entzündlicher demyelinisierender Polyradikuloneuropathie (Chronic Inflammatory Demyelinating Polyradiconeuropathy, CIDP) untersucht wurde. Die Vorbereitungen für die Einreichung von Zulassungsanträgen in den USA und der EU sind bereits im Gange. Im Juni 2022 unterzeichnete Takeda eine Lizenzvereinbarung mit dem von Johnson Johnson übernommenen Unternehmen Momenta Pharmaceuticals, Inc. für einen Prüfkandidaten für hypersialyliertes Immunglobulin (Hypersialylated Immunoglobulin, HsIG). HsIG hat das Potenzial, eine ähnliche Wirksamkeit wie IGs zu entfalten, jedoch aufgrund seiner höheren Potenz in einer geringeren Dosis. Wenn sich die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Medikaments erweist, könnte es dazu beitragen, die Nachfrage der Patienten nach einer deutlich geringeren Verabreichungsmenge bei besserer Verträglichkeit und besserem Komfort zu befriedigen und gleichzeitig die bestehenden Versorgungsengpässe zu überwinden.

GJ2022 AUSBLICK

Auf Kurs in Richtung Gesamtjahresprognose GJ2022 (Unverändert gegenüber Mai 2022)

(Milliarden Yen) GJ2022

AUSBLICK GJ2022

MANAGEMENTPROGNOSE

Kernwachstum auf CER-Basis

(Nicht nach IFRS) Umsatz 3.690,0 Haupteinnahmen 3.690,0 Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich Ausgewiesenes Betriebsergebnis 520,0 Kernbetriebsergebnis 1.100,0 Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich Ausgewiesener Nettogewinn 292,0 Ausgewiesener Gewinn je Aktie (Yen) 188 Kerngewinn je Aktie (Yen) 484 Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich Freier Cashflow 600,0-700,0 Jahresdividende je Aktie (Yen) 180

Der Ausblick des Unternehmens für das GJ2022 spiegelt die Erwartungen des Managements hinsichtlich einer anhaltenden Geschäftsdynamik in den fünf Hauptgeschäftsbereichen von Takeda, einer disziplinierten Verwaltung der Betriebskosten und einer günstigen Wechselkursentwicklung wider.

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen von Takeda für das erste Quartal des GJ2022 und sonstige Finanzdaten, einschließlich der wichtigsten Annahmen für die GJ2022-Prognose und die Managementprognose, finden Sie unter: https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

