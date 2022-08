Zwischen Januar und Mai 2022 exportierte Peru Blaubeeren für 135 Millionen USD, was dem Wert nach 114% höher als der Wert von 62,9 Millionen USD ist, die in dem gleichen Zeitraum 2021 erreicht wurden, so die Peruanische Außenhandelsgesellschaft (Comex Peru). Bildquelle: Shutterstock.com Das durchschnittliche jährliche Wachstum der Exporte dieser Beeren zwischen 2013 und...

