Die 21.000 ha Knoblauch in Castilla - La Mancha, von denen die Hälfte in der Provinz Albacete liegen, werden dieses Jahr eine Produktion von fast 200 Millionen Kilo verzeichnen, eine "durchschnittliche Menge", so der Minister für Landwirtschaft, Wasser und Ländliche Entwicklung, Francisco Martinez Arroyo, berichtet valenciafruits.com. Bildquelle: Shutterstock.com Der...

