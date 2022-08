The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.08.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.07.2022



ISIN Name

DE000A2BPDU2 SIXT SE ANL.16/22

DE000LB01ZU3 LBBW 15/22

DE000HSH4WX0 HCOB STUZI 15/22

