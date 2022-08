DJ SAP startet Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--SAP beginnt an diesem Montag mit dem bereits angekündigten zweiten Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr über 500 Millionen Euro. Dies entspricht rund 0,45 Prozent des Grundkapitals oder rund 5,5 Millionen Aktien, legt man den Schlusskurs von Freitag von 90,68 Euro zugrunde, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte.

Wie bereits bei dem ersten Programm über 1 Milliarde Euro, das Ende April abgeschlossen wurde, sollen die Aktien vorrangig für künftige Zuteilungen aus dem anteilsbasierten Vergütungsprogramm "Move SAP" genutzt, also nicht annulliert werden.

Bei der Ankündigung im April hatte SAP-Finanzvorstand Luka Mucic gesagt, die Entscheidung für den zusätzlichen Rückkauf sei wegen des derzeit niedrigeren Kurses gefallen. Es sei ein guter Zeitpunkt für Aktienkäufe auf Vorrat, da mit der erwarteten Gewinnverbesserung ab kommendem Jahr auch die Zuteilungen an die Mitarbeiter zunehmen dürften.

Mit dem ersten Aktienrückkaufprogramm 2022 hat SAP gut 10 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 99,63 Euro erworben.

