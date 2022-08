DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,4 (Juni: 51,7) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im Juli auf 49 (Vormonat: 50,2) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 52,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,1 Punkte zuvor: 53,0 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.114,50 -0,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.915,25 -0,4% Nikkei-225 27.942,78 +0,5% Hang-Seng-Index 20.151,55 -0,0% Kospi 2.453,47 +0,1% Shanghai-Composite 3.257,01 +0,1% S&P/ASX 200 6.989,90 +0,6%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Trotz sehr fester Vorgaben der Wall Street halten sich zu Wochenbeginn die Kursbewegungen an den Börsen in Ostasien und Australien in engen Grenzen. Enttäuschende chinesische Einkaufsmanagerindizes lasten etwas auf der Stimmung. Sowohl der offizielle Index für das verarbeitende Gewerbe als auch sein von Caixin ermitteltes Pendant haben die Erwartungen verfehlt. Schwache Konjunkturdaten wecken auf der anderen Seite aber auch Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli, zumal die chinesische Regierung vergangene Woche eingeräumt hat, dass das Land sein diesjähriges Wachstumsziel voraussichtlich nicht erreichen wird. Verkauft werden in Hongkong erneut Aktien aus dem von Zahlungsschwierigkeiten geplagten Immobiliensektor, nachdem im Juli weniger Eigenheime verkauft wurden, wie Daten vom Wochenende zeigten. Unter anderem fallen Country Garden Holdings um 6,6 Prozent. Im Technologiesektor geben Alibaba um 2,2 Prozent nach. Die US-Börsenaufsicht hat Alibaba auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, deren Börsennotierung in den USA möglicherweise beendet wird. Nach Vorlage von Geschäftszahlen legen HSBC um 3,5 Prozent zu. In Tokio fallen Sony nach einer Gewinnwarnung um 4,1 Prozent. Fujitsu sacken um 7,4 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Gewinneinbruch gemeldet hat.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Arcutis Biotherapeutics waren im nachbörslichen Handel am Freitag gesucht, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA die Psoriasis-Salbe Zoryve des Unternehmens zugelassen hatte. Das Mittel soll schon Mitte August auf den Markt kommen. Mit der Zulassung erhält Arcutis im Rahmen einer Finanzierungsvereinbarung mit SLR Capital Partners weitere Mittel in Höhe von 125 Millionen Dollar. Die Aktie stieg auf nasdaq.com um 4,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.845,13 +1,0% 315,50 -9,6% S&P-500 4.130,29 +1,4% 57,86 -13,3% Nasdaq-Comp. 12.390,69 +1,9% 228,10 -20,8% Nasdaq-100 12.947,98 +1,8% 230,10 -20,7% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,25 Mrd 883 Mio Gewinner 2.316 2.447 Verlierer 911 777 Unverändert 194 158

Fester - Anleger schöpften Zuversicht aus den überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple. Weiter unterstützend wirkte auch das überraschend schwache Bruttoinlandsprodukt, das schon am Donnerstag veröffentlicht wurde. Dies lässt hoffen, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosselt. Apple-Aktien legten um 3,3 Prozent zu. Der iPhone-Hersteller verbuchte zwar einen Umsatz- und Gewinnrückgang, schnitt aber besser ab als erwartet. Amazon sprangen um 10,4 Prozent. Der Online-Riese wies zwar den zweiten Quartalsverlust in Folge aus und verfehlte die Schätzungen. Dafür fiel die Umsatzsteigerung stärker als prognostiziert aus. Intel (-8,6%) hat derweil nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal seine Jahresprognosen gesenkt. Roku brachen um 23 Prozent ein. Der Anbieter von Streaming-Hardware hatte mit Gewinn und Umsatz enttäuscht und auch in seinem Ausblick pessimistisch geklungen. Exxon Mobil (+4,7%) hat dank hoher Ölpreise dagegen im zweiten Quartal einen Rekordgewinn verzeichnet. Auch Wettbewerber Chevron (+8,9%) vermeldete ein Rekordergebnis. Enttäuschende Zahlen und ein pessimistischer Ausblick drückten Procter & Gamble um 6,1 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,89 +3,3 2,86 216,2 5 Jahre 2,68 -1,6 2,70 142,1 7 Jahre 2,69 -1,7 2,71 125,0 10 Jahre 2,66 -1,9 2,67 114,5 30 Jahre 3,03 +0,5 3,03 113,3

Staatsanleihen tendierten uneinheitlich. Während am kurzen Ende verkauft wurde, notierten die längeren Laufzeiten im Plus. Dadurch wurde die Zinsinversion ausgebaut, ein Zeichen für die grassierenden Rezessionsängste.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 % YTD EUR/USD 1,0224 +0,0% 1,0222 1,0241 -10,1% EUR/JPY 135,49 -0,5% 136,18 135,96 +3,5% EUR/GBP 0,8392 -0,0% 0,8393 0,8379 -0,1% GBP/USD 1,2183 +0,0% 1,2178 1,2222 -10,0% USD/JPY 132,53 -0,5% 133,23 132,77 +15,1% USD/KRW 1.306,66 +0,3% 1.303,29 1.298,62 +9,9% USD/CNY 6,7556 +0,2% 6,7442 6,7307 +6,3% USD/CNH 6,7672 +0,3% 6,7462 6,7360 +6,5% USD/HKD 7,8500 +0,0% 7,8497 7,8499 +0,7% AUD/USD 0,6991 +0,1% 0,6986 0,7031 -3,7% NZD/USD 0,6301 +0,2% 0,6288 0,6326 -7,7% Bitcoin BTC/USD 23.357,31 -0,9% 23.573,44 23.923,40 -49,5%

Der schwächelnde Dollar erholte sich etwas nach dem überraschend deutlich gestiegenen Arbeitskostenindex. Allerdings lastete das schwache US-BIP vom Vortag weiter auf dem Greenback. Die wieder gestiegene Risikobereitschaft der Anleger minderte überdies das Interesse an "sicheren Häfen", zu denen auch die US-Währung gerechnet wird. Der Dollarindex lag 0,4 Prozent im Minus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 97,20 98,62 -1,4% -1,42 +35,8% Brent/ICE 102,85 103,97 -1,1% -1,12 +38,1%

Am Ölmarkt ging es mit den Preisen derweil deutlich nach oben. Hier stütze die Annahme einer Angebotsknappheit, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.760,79 1.766,20 -0,3% -5,41 -3,8% Silber (Spot) 20,16 20,35 -1,0% -0,19 -13,5% Platin (Spot) 893,97 898,97 -0,6% -5,00 -7,9% Kupfer-Future 0,00 3,58 0% 0 -19,3% YTD zu Vortagsschluss

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA

Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat ihre Asien-Reise bestätigt, ohne Angaben zu einem eventuellen Taiwan-Besuch zu machen. Ihr Büro erklärte am Sonntag, sie werde mit einer sechsköpfigen Delegation des US-Kongresses nach Singapur, Malaysia, Südkorea und Japan reisen. Ein anvisierter Besuch in Taiwan hatte zuvor zu diplomatischen Spannungen mit China geführt.

IMMOBILIENMARKT CHINA

Die sich seit zwei Monaten andeutende Erholung der Immobilienverkäufe in China ist im Juli mit einem deutlichen Rückgang zum Ende gekommen. Auslöser ist die weit verbreitete Zurückhaltung bei Hypotheken wegen der Befürchtung, dass kränkelnde Bauträger nicht in der Lage sein würden, noch in Bau befindliche Wohnungen fertigzustellen. Die Verkäufe der 100 größten Bauträger des Landes fielen im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 39,7 Prozent auf 523,14 Milliarden Yuan, umgerechnet rund 76 Milliarden Euro, teilte CRIC mit, ein chinesischer Anbieter von Immobiliendaten.

MALAWI / COLUMBIA GEM HOUSE

Der südostafrikanische Staat Malawi fordert von der US-Firma Columbia Gem House Steuernachzahlungen von mehr als 300 Milliarden Dollar wegen der unrechtmäßigen Förderung und Ausfuhr von Edelsteinen. Der malawische Generalstaatsanwalts Thabo Chakaka Nyirenda bestätigte der Nachrichtenagentur AFP, dass er ein entsprechendes Schreiben an das Unternehmen gerichtet habe.

HSBC

hat im zweiten Quartal einen Nettogewinn von 5,49 (Vorjahr: 3,340) Milliarden US-Dollar verzeichnet. Der Nettozinsertrag stieg um 13 Prozent auf 7,45 Milliarden Dollar, was hauptsächlich auf die steigenden Zinssätze zurückzuführen war. Ferner kündigte HSBC an, im kommenden Jahr wieder Quartalsdividenden zu zahlen.

TWITTER

Elon Musk hat Gegenklagen gegen Twitter eingereicht und offiziell auf die Klage des Unternehmens geantwortet, die darauf abzielt, ihn zum Vollzug seiner 44 Milliarden Dollar teuren Übernahme der Social-Media-Plattform zu zwingen.

