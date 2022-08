Der amerikanische Mischkonzern Honeywell International Inc. (ISIN: US4385161066, NYSE: HON) schüttet am 2. September 2022 eine Quartalsdividende von 0,98 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 12. August 2022. Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Honeywell aktuell 3,92 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 192,46 US-Dollar (Stand: 29. Juli 2022) liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 2,04 ...

