BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 28 (26) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 75 (90) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT RHEINMETALL AUF 'BUY' (HOLD)JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 115 (110) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR COVESTRO AUF 40 (48) EUR - 'NEUTRAL'RBC HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 316 (310) EUR - 'OUTPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 35 (60) EUR - 'OUTPERFORM' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 4160 (3900) PENCE - 'HOLD'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 90 (99) CHF - 'HOLD'BERNSTEIN SENKT VODAFONE AUF MARKET-PERFORM (OUTPERFORM) - ZIEL 135 (155) PENCEBOFA SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 58 (62) EUR - 'NEUTRAL'BOFA SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 9,10 (11) CHF - 'UNDERPERFORM'BOFA HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 19 (18) EUR - 'BUY'BOFA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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