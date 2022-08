Die Quartalsberichtssaison bot bislang Licht und Schatten. Zu den Unternehmen, die aber positiv überraschen konnten, zählt Amazon. Die Aktie haussierte im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung. Unser zweiter heutiger Protagonist - Alibaba - geriet hingegen zuletzt in schwieriges Fahrwasser. Der Bruch einer eminent wichtigen Unterstützung könnte sich als kurzfristige Weichenstellung erweisen. Bleiben wir zunächst bei Amazon. Amazon - Was ist das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...