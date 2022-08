Freiburg im Breisgau (ots) -Die Lang Consulting GmbH, eine der führenden Firmen im Bereich E-Commerce in Deutschland mit Sitz in Freiburg im Breisgau, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 11 neue Mitarbeiter. Besonders gefragt sind Vertriebler/-innen sowie Mitarbeiter/-innen im Marketing. Auch Grafikdesigner/-innen und Texter/-innen werden gesucht. Die Stellen bei der Lang Consulting GmbH sind ab sofort verfügbar, einige davon können komplett im Homeoffice ausgeführt werden.Geschäftsführer Sven Lang: "Die Nachfrage nach unseren Angeboten ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Wir wollen unser Team nun schnell weiter ausbauen. Dafür suchen wir Kolleginnen und Kollegen, die mit uns gemeinsam wachsen und an den Brands der Zukunft arbeiten wollen."Aktuell unterstützt die Lang Consulting GmbH Onlineshop-Betreiber dabei, ihren Onlineshop zu optimieren. Dabei kümmern sich die Experten um die Bereiche Sichtbarkeit, Kundengewinnung und Markenaufbau. Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, wird in Eins-zu-eins-Gesprächen eine Strategie entworfen, die genau zu dem jeweiligen Shop passt. Dabei ist Sven Lang besonders wichtig, auch die Unternehmensziele einzubeziehen. Auch die Beratung im Aufbau und der Skalierung von Marketingprozessen über Social-Media-Kanäle, wie Facebook, Instagram oder Google, sowie der Planung und Umsetzung der individuell angepassten Schritte hin zu einer Marke im Onlinehandel gehört zum Angebot. Der Gründer und Geschäftsführer Sven Lang zeichnet sich durch eine praxisnahe Expertise im E-Commerce aus, denn er hat bereits über 800 Kunden zum Erfolg verholfen. Seine Strategien sind auch für Anfänger ohne jegliche Erfahrungen geeignet und machen es seinen Kunden, dank erprobter Prozesse, möglich, fünf- bis sechsstellige Monatsumsätze zu generieren. Die Lang Consulting GmbH ist der perfekte Partner für jeden, der aus seinem durchschnittlichen Shop einen Kundenmagneten mit starken Umsätzen entwickeln will. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat damit die Zeit der schnellsten Veränderung des Onlinehandels miterlebt. Das Team umfasst aktuell bereits 20 Mitarbeiter und soll in den nächsten Monaten um 11 weitere anwachsen."Für uns als Arbeitgeber sprechen viele Gründe: Wir sind ein schnell wachsendes, gut angesehenes Unternehmen in einer zukunftsträchtigen Branche. Unser Ziel ist es, mit unseren Mitarbeitern langfristig gemeinsam zu wachsen, sodass wir mit jeder Einstellung eine unbefristete Übernahme anstreben. Auf eine pünktliche, leistungsgerechte und faire Vergütung legen wir großen Wert. Außerdem profitieren unsere Mitarbeiter von einer tollen, von Vertrauen und Respekt geprägten, Arbeitsatmosphäre und der Verantwortung eigener Aufgabenbereiche. Unsere Vision ist es, den Onlinehandel zu revolutionieren und kleinen sowie auch großen Onlineshops mit unserer 360-Grad-Dienstleistung in allen Teilbereichen weiterzuhelfen, die beim jeweiligen Shop gehebelt werden können. Unser Ziel ist es, die Anlaufstelle Nummer eins für Onlineshops zu werden."Mehr Informationen finden Bewerber unter www.langconsulting.de/karriereKontakt:Sven Langhttps://langconsulting.de/E-Mail: kontakt@langconsulting.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sven Lang, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155042/5285964