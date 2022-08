DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Deutscher Einzelhandel erleidet im Juni herben Rückschlag

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juni angesichts der hohen Inflation eingebrochen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, fielen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 1,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen einen Zuwachs um 0,1 Prozent prognostiziert. Nominal wurden 0,5 Prozent weniger umgesetzt. Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Juni preisbereinigt um 8,8 Prozent niedriger. Das ist der größte Rückgang zum Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe 1994. Nominal nahm der Umsatz nur um 0,8 Prozent ab.

Ifo: Industrie leidet weiter unter Materialknappheit

Die Materialknappheit macht der deutschen Industrie weiter zu schaffen. Dabei bleibt die Situation in den Kernbranchen laut einer Umfrage des Ifo Instituts kritisch. Die Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten für die Industrie sei weiterhin ein großes Problem. Demnach meldeten im Juli 73,3 Prozent der befragten Firmen Engpässe. Im Juni waren es 74,1 Prozent.

Stimmung in Chinas Industrie schwächt sich im Juli ab

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Juli verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus S&P Global (ehemals IHS Markit) ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,4 (Juni: 51,7) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Commerzbank: Chinas Industrie hat Probleme

Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in China signalisieren Probleme, urteilt Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. "Die Hoffnung, dass sich die Industrie nach dem Ende drastischer Lockdown-Maßnahmen - die im April wichtige Wirtschaftsregionen stillgelegt haben - wieder deutlich belebt, haben durch die Daten einen Dämpfer bekommen", schreibt der Experte in einem Kommentar. "Auf der einen Seite belastet offenbar die weltwirtschaftliche Schwäche das Exportgeschäft chinesischer Unternehmen. Auf der anderen Seite, und für die Aussichten wichtiger, stottert auch die Binnenwirtschaft."

Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbände fordern mehr Solidarität von Wohlhabenden

Vertreterinnen und Vertreter von Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften, evangelischer Kirche, Wissenschaft und Kultur fordern angesichts der hohen Inflation mehr Solidarität mit den Schwächeren. Ärmere Haushalte müssten wirkungsvoll entlastet werden, schreiben sie in einem offenen Aufruf. Vor allem Menschen mit hohem Einkommen und Vermögen seien gefragt: "Starke Schultern können und müssen mehr tragen - das ist ein zentraler Grundsatz unserer sozialen Marktwirtschaft."

Regierung des Kosovo verschiebt Einführung umstrittener Grenzregelungen

Nach Protesten im überwiegend von Serben bevölkerten Norden des Kosovo hat die Regierung in Pristina die Einführung umstrittener Grenzregelungen um einen Monat verschoben. Die Umsetzung erfolge nun erst zum 1. September, teilte die kosovarische Regierung mit. Kosovo-Serben hatten zuvor an der Grenze zu Serbien aus Protest gegen die neuen Regelungen Barrikaden errichtet. Unbekannte hätten außerdem Schüsse auf Polizeibeamte abgefeuert, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand.

+++ Konjunkturdaten +++

Japan/Kfz-Absatz Juli -13,4% gg Vorjahr

Indonesien Kernverbraucherpreise Juli +2,86% gg Vorjahr (Juni: +2,63%)

