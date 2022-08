Wolfratshausen (ots) -Die Der IT - Macher GmbH unterstützt die DOAG beim zweitägigen Expertenseminar für Oracle BI/Analytics Publisher als Reporting-Lösung für Forms- und APEX-Anwendungen.Schwerpunkte des Berliner Expertenseminars sind die Infrastruktur sowie ausgewählte Aspekte der Entwicklung und des Betriebs von Publisher-Berichten.Eine besondere Rolle spielt dabei die Integration der Berichte in eigene Anwendungen (Oracle Forms, APEX, etc.) sowie die Ablösung von Oracle Reports.An wen richtet sich das Angebot?Administratoren der Oracle Middleware, Berichtsentwickler, ArchitektenWelche Vorkenntnisse sind notwendig, um am Seminar teilzunehmen?Grundkenntnisse des Oracle BI/Analytics PublisherTreffen Sie anlässlich des DOAG Expertenseminars unseren Referenten Herrn Dr. Jürgen Menge und melden Sie sich auf der DOAG Homepage an.https://ots.de/yRITbxTermin: 22. - 23. November 2022 in der DOAG-Geschäftsstelle BerlinSelbstverständlich können Sie sich auch jederzeit mit Fragen an uns wenden.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt rund 25 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben.Ein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms-,und APEX- Anwendungen, sowie BI- Lösungen einsetzen.Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz und die Digitalisierung auch außerhalb von Oracle Forms & APEX dar.Der Impuls zur Gründung kam 2015 von Michael Kilimann, der langjährige Erfahrung als Geschäftsführer im Umfeld von Oracle mitbrachte und die Strategie, das Marketing/ die Partner und den Verkauf verantwortet.Nach der Gründung im April 2016 schlossen sich in kürzester Zeit zahlreiche, begeisterte ITler an.Die Geschäftsleitung teilt sich Michael Kilimann zusammen mit Mark Eichhorst, der die Themen Technologie, Beratung und Entwicklung verantwortet.Einer unserer Experten, Dr. Jürgen Menge, ist Kundenansprechpartner für die Themen Oracle Weblogic Server, sowie BI- Analytics.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5285987