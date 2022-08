Die Unternehmensgruppe AOP Health hat im Juli eine Vereinbarung für die Weiterentwicklung einer neu entdeckten chemischen Substanz mit dem in Spanien ansässigen Unternehmen Leukos Biotech unterzeichnet. Mit dieser Vereinbarung baut AOP Health die Forschung und Entwicklung in der HämatoOnkologie aus und bietet damit langfristig zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten für bestimmte Leukämiepatienten

WIEN, Aug. 01, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die AOP Health Gruppe (AOP Health), mit Sitz in Wien, ist europäischer Vorreiter bei integrierten Therapien für seltene Krankheiten und in der Intensivmedizin. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Forschung, die Entwicklung und den weltweiten Vertrieb innovativer Behandlungslösungen und ist auf Therapien für seltene Krankheiten und Intensivmedizin spezialisiert. Anfang Juli 2022 unterzeichnete AOP Health eine Vereinbarung mit Leukos Biotech (Leukos), einem Spin-off-Unternehmen, das vom Josep Carreras Leukaemia Research Institute in Barcelona gegründet wurde. Die von AOP Health unterzeichnete Vereinbarung umfasst die Option die neu entdeckte chemischen Substanz in allen behandelbaren Indikationen auch außerhalb von onkologischen oder seltenen Krankheiten weiterzuentwickeln.

Kooperation legt den Grundstein für neue Therapiemöglichkeiten

Zunächst wird sich AOP Health auf die Entwicklung von Therapiemöglichkeiten für die Akute Myeloische Leukämie (AML) und das Myelodysplastische Syndrom (MDS) fokussieren. Beides sind spezielle Krankheitsformen der Leukämie, die ihren Ausgangspunkt häufig im Knochenmark haben. Agnes Kohl, Chief Business Officer bei AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH, Teil der AOP Health Group, erklärt dazu: "Ausgehend von den positiven Daten planen wir, die weitere Entwicklung zu einem späteren Zeitpunkt sogar auf andere Orphan-Indikationen neben AML und MDS auszuweiten. Mit dieser Vereinbarung haben wir das Potenzial, das Portfolio von AOP Health in unseren therapeutischen Bereichen zu erweitern und Patient*innen noch mehr Behandlungsmöglichkeiten zu bieten."

Entwicklung in Zusammenarbeit mit Leukos

Mit der langjährigen Erfahrung von AOP Health in diesem Bereich wird die weitere Entwicklung der Substanz mit einem neuen Wirkmechanismus in Zusammenarbeit mit Leukos vorangetrieben. Dies könnte für viele Blutkrebs- und andere Krebspatient*innen ein Meilenstein in ihrer Behandlung darstellen. Luis Ruiz-Avila, Chief Executive Officer von Leukos Biotech erklärt dazu: "Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung neuartiger Behandlungen für eine Vielzahl von Tumoren. Unser Unternehmen wurde gegründet, um die exzellenten Forschungsergebnisse des Josep Carreras Leukaemia Research Institute in bedeutende Produkte für Krebspatienten zu verwandeln. Diese Vereinbarung ist ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung. Wir sind davon überzeugt, dass AOP Health für uns der richtige Partner ist, um diesen vielversprechenden, neuartigen Wirkmechanismus in die klinische Realität umzusetzen. Wir entwickeln Therapien für Patient*innen für deren Erkrankungen es bisher noch keine zufriedenstellenden Behandlungen gibt."

Über AOP Health

Die AOP Health Group umfasst mehrere Unternehmen, darunter die AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH mit Sitz in Wien, Österreich ("AOP Health"). Die AOP Health Group ist in Europa Vorreiter bei integrierten Therapien für seltene Krankheiten und in der Intensivbehandlung. Die Gruppe hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einem etablierten Anbieter für integrierte Therapielösungen entwickelt und agiert vom Hauptsitz in Wien aus, über Tochtergesellschaften und repräsentative Büros in ganz Europa und im Nahen Osten sowie über Partner weltweit. Möglich wurde diese Entwicklung auf der einen Seite durch kontinuierlich hohe Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung und auf der anderen Seite durch eine sehr konsistente und pragmatische Orientierung an den Bedürfnissen aller Beteiligten - insbesondere der Patienten und ihrer Familien sowie der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte.

Über Leukos

Leukos Biotech, SL (Leukos) ist ein Spin-off-Unternehmen des Josep Carreras Leukaemia Research Institute, das 2015 in Barcelona gegründet wurde. Das Unternehmen entwickelt neuartige Behandlungen und Diagnoseinstrumente für eine Vielzahl von Tumoren, die auf den Serotoninrezeptor HTR1B abzielen, dessen antitumorales Potenzial von der Gründerin von Leukos, Dr. Ruth Risueño, in ihrem Labor am Josep Carreras Research Institute erstmals beschrieben und patentiert wurde. Leukos wird hauptsächlich von privaten und institutionellen Anlegern finanziell unterstützt. Die Hauptaktionäre sind Inveready, CDTI Innvierte und die Josep Carreras Foundation. Neben der Unterstützung durch Investoren hat Leukos im Rahmen verschiedener Programme Non-Dilutive-Zuschüsse und -Darlehen von der katalanischen Regierung, der spanischen Regierung und der Europäischen Union erhalten.

Über die Josep Carreras Foundation

Die Josep Carreras Leukaemia Foundation wurde 1988 mit der Absicht gegründet, einen Beitrag zur endgültigen Heilung von Leukämie zu leisten. Ihre Bemühungen konzentrieren sich auf vier grundlegende Bereiche: auf die Administration des spanischen Knochenmarkspenderregisters (REDMO), auf die vom Josep Carreras Leukaemia Research Institute geleistete wissenschaftliche Forschungsarbeit, auf die Beratung von Patienten über einen Online-Konsultationskanal und auf die Bereitstellung von Wohnungen für Patienten, die sich einer Behandlung unterziehen und lange Zeit fern von zu Hause verbringen müssen.

Über das Josep Carreras Leukaemia Research Institute

Das Josep Carreras Leukaemia Research Institute, ein öffentliches Zentrum des CERCA-Netzwerks der Generalitat de Catalunya, wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, die biomedizinische Forschung und die personalisierte Medizin auf dem Gebiet der Leukämie und anderer onko-hämatologischer Erkrankungen zu fördern. Es ist das erste Forschungszentrum in Europa, das sich ausschließlich mit Leukämie und anderen bösartigen Blutkrankheiten befasst, und eines der ganz wenigen weltweit. Die Josep Carreras Institutes verfügen über drei koordinierte, aber unabhängige wissenschaftliche Campus: den Campus der University of Barcelona Hospital Clinic, den Campus des Catalan Institute of Oncology/Germans Trias i Pujol sowie den Campus der Sant Pau - Autonomous University of Barcelona (UAB).

Über Inveready

Inveready ist ein führender Alternative-Asset-Manager in Spanien, der in Frühphasen-VC, Wachstums-VC, Venture Debt, strategisches Eigenkapital in börsennotierten Unternehmen, Infrastruktur und Private Equity investiert und Finanzierungslösungen für Unternehmen während ihres gesamten Lebenszyklus anbietet. Inveready wurde 2008 gegründet, sein aktives Portfolio umfasst mittlerweile über 200 Unternehmen, und die unter seinem Management stehenden Assets haben einen Wert von mehr als 1 Milliarde Euro. Inveready investiert seit 2008 in Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften. Bemerkenswerte Investitionen in diesem Bereich sind Atrys Health).

