In Europa verkauft der chinesische Elektroautobauer Nio seine Fahrzeuge bereits in Norwegen. Noch in diesem Jahr ist zudem der Markteintritt in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark geplant. Um näher am europäischen Markt zu operieren, eröffnet das Unternehmen sein erstes Werk in Ungarn.Die Fabrik, die gleichzeitig auch die erste außerhalb Chinas sein wird, soll im September in Betrieb gehen. Wie Nio am Freitag mitteilte, dient das Werk neben der Produktion auch als Service-, Forschungs- ...

