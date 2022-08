Die jüngste Erholungsrally am Kryptomarkt hat Bitcoin und Ethereum im Juli die stärkste Monatsperformance seit langem beschert. Der Start in den August fällt unterdessen verhalten aus. Am Montagmorgen notieren die meisten Coins und Token moderat im Minus.Der Bitcoin verliert auf 24-Stunden-Sicht rund 2,3 Prozent und fällt damit in den Bereich von 23.250 Dollar zurück. Zuvor hatte er am Samstag zeitweise wieder die Marke von 24.500 Dollar überwunden und bei 24.573 Dollar abermals ein neues 6-Wochen-Hoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...