Linz (www.anleihencheck.de) - Nach einem unspektakulären Wochenausklang am Freitag mit einer Handelsbandbreite zwischen 1,0150 und 1,0250 bei EUR/USD, rechnen wir heute mit einem ähnlich spannenden Wochenstart, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Leitzinsanpassung vergangene Woche durch die US-Notenbank FED habe kaum Spuren an den Währungsmärkten hinterlassen. FED-Chef Powell sehe zwar eine nachlassende konjunkturelle Dynamik, zeige aber noch keine Sorge über eine Rezession in Amerika. Weitere Zinsschritte jenseits des Atlantik würden daher auf dem Plan stehen. ...

