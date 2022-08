Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sorgen vor einer konjunkturellen Abkühlung in den USA und Deutschland sind zuletzt größer geworden, so die Analysten der Helaba.In Europa dagegen seien die Wachstumszahlen unerwartet gut ausgefallen. Die Leitzinsen dürften weiter steigen, mittelfristige Zinserhöhungserwartungen vor allem in den USA aber tendenziell gedämpft werden. Entsprechend sei es an den Rentenmärkten zeitweise zu deutlichen Kursgewinnen gekommen. Die Renditen seien per saldo gesunken und Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten sich unterhalb der 0,90% Marke festgesetzt - im Vergleich zu gut 1,30% vor knapp zwei Wochen und 1,90% Mitte Juni. ...

