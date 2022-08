Hannover (www.anleihencheck.de) - Überraschend negative Inflationsdaten im Euro-Raum und insgesamt stärker als erwartet ausgefallene Wachstumsraten belasteten die Kurse deutscher Bundesanleihen, so die Analysten der Nord LB.US-Staatsanleihen hätten nach anfänglichen Verlusten ins Plus drehen können. Grund dafür sei die gute Stimmung an den Börsen gewesen. ...

