Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Günstig Aktien kaufen in der Krise Edda Vogt, zuständig für Anlegerinformation und Ausbildung an der Börse Frankfurt/Xetra warnt, dass wir noch nicht den Boden der Börsenkurse erreicht haben: "Den haben wir erst dann erreicht, wenn in den sozialen Netzwerken alle sagen, jetzt reicht's mir, ich verkaufe. Dann haben wir ihn erreicht, doch a sind wir noch nicht." Edda Vogt, zu Gast beim Podcast GELDMEISTERIN rät den Neo-Aktionärinnen, die in den letzten beiden Pandemiejahren ins Börsengeschehen eingestiegen sind und vielleicht nur Tech-Aktien in ihrem Portfolio haben, die aktuellen günstigen Kurse - wenn finanziell möglich - zu nutzen, um ihr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...