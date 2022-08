DJ S&P Global: Deutsche Industrie geht im Juli auf Talfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie ist im Juli erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder in den Schrumpfungsbereich gerutscht. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 49,3 von 52,0 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 49,2 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 49,2 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

In erster Linie beruhte die Schwäche auf dem Rückgang der Neuaufträge in der Industrie. Zudem führten die potenziellen Versorgungsengpässe bei Erdgas in den Chefetagen der deutschen Industrieunternehmen zu tiefen Sorgenfalten im Hinblick auf die Produktion in den kommenden Monaten, erklärte S&P-Global-Ökonom Phil Smith.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Release/PressReleases?language=de

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 01, 2022 04:06 ET (08:06 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.