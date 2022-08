Nachhaltigkeit ist eines der wichtigsten Themen der Finanz- und Versicherungswirtschaft und findet sich in den verschiedensten Gestaltungsräumen wieder. Ein schonender Umgang mit Ressourcen ist auch den DKM-Veranstaltern wichtig. Gleichermaßen eröffnet die Messe die Möglichkeit, eine Vielzahl an Gesprächen an einem Ort zu führen, wofür sonst unzählige Reisen zu verschiedenen Orten stattfinden müssten.Aber natürlich ist allen Beteiligten bewusst, dass Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen ein sehr komplexes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...