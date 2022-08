DJ S&P Global: Eurozone-Industrie beschleunigt Abschwung im Juli

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abschwung in der Eurozone-Industrie hat sich im Juli verstärkt, was die Rezessionsgefahr für die gesamte Wirtschaft erhöht. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 49,8 Punkte von 52,1 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte.

Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 49,6 Zähler ausgewiesen worden, Volkswirte hatten dessen Bestätigung erwartet. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Der Eurozone-Industriesektor versinkt in einem immer steileren Abschwung und erhöht damit das Rezessionsrisiko in der Region", kommentierte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson die Daten. "Die Auftragseingänge sind bereits - abgesehen von den Lockdown-Monaten während der Pandemie - so stark eingebrochen wie nie zuvor seit der Staatsschuldenkrise 2012 und es wird wahrscheinlich noch schlimmer kommen."

