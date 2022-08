Wenn es die Aktie eines nachhaltig profitabel arbeitenden Unternehmens zum Buchwert gibt, ist das in der Regel kein schlechtes Einstiegsniveau. Das gilt auch für Wacker Neuson, denn der Anteilschein des Herstellers von Baumaschinen hat seinen Abwärtstrend zuletzt kurz unterhalb des Eigenkapitals beendet und schlägt mittlerweile wieder vorsichtig den Nordkurs Richtung 20 Euro ein. Zuvor hatte ... The post Wacker Neuson: Am Buchwert gedreht appeared first on Boersengefluester.

