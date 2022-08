Der Chipkonzern Infineon legt am Mittwoch seine Zahlen vor. Das Gros der Analystenzunft ist laut dpa-AFX weiter zuversichtlich. Die Resultate dürften mindestens so gut wie vom Markt erwartet ausfallen, eher besser, schrieb beispielsweise Analyst Sandeep Deshpande von JPMorgan. Der Chart spricht auch für einen Faktor-Trade.Die Aktie der Münchner hatte am Freitag den Widerstand gebrochen und das Juni-Gap bei 26,53 Euro geschlossen. Sollte es keinen weiteren Rückfall geben, könnte Infineon in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...