Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer Heineken (ISIN: NL0000009165) gab am Montag seine Halbjahreszahlen zum 30. Juni 2022 bekannt. Heineken wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,50 Euro an die Aktionäre ausschütten, nachdem die Aktionäre im letzten Jahr 0,28 Euro erhielten. Die Zahlung erfolgt am 11. August 2022 (Ex-Dividenden Tag ist der 3. August 2022). Heineken zahlt seine Dividende normalerweise in Form ...

