DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / 24. Zwischenmeldung

Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



01.08.2022 / 11:16

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Henkel AG & Co. KGaA

Düsseldorf WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432 Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / 24. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 25. Juli 2022 bis einschließlich 29. Juli 2022 wurden insgesamt Stück 200.496 Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) und Stück 58.631 Stammaktien (ISIN DE0006048408) im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Henkel AG & Co. KGaA erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 14. Februar 2022 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 15. Februar 2022 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Vorzugs- bzw. Stammaktien wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird: Vorzugsaktien Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (in EUR) 25.07.2022 46.399 61,4523 2.851.327,00 26.07.2022 41.692 61,3775 2.558.949,34 27.07.2022 40.841 61,7762 2.523.000,60 28.07.2022 40.039 61,6116 2.466.867,80 29.07.2022 31.525 62,3457 1.965.448,98 Gesamt 200.496 61,6750 12.365.593,72 Stammaktien Rückkauftag Aggregiertes Volumen

in Stück Volumengewichteter

Durchschnittskurs (EUR) Betrag (in EUR) 25.07.2022 16.714 60,5220 1.011.564,65 26.07.2022 14.161 60,4405 855.897,25 27.07.2022 9.728 60,8386 591.837,90 28.07.2022 12.299 60,6820 746.327,45 29.07.2022 5.729 61,2589 350.952,40 Gesamt 58.631 60,6604 3.556.579,65 Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht. Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. Februar 2022 bis einschließlich 29. Juli 2022 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 6.563.920 Vorzugsaktien und Stück 1.725.522 Stammaktien. Der Erwerb der Aktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Düsseldorf, 1. August 2022 Henkel AG & Co. KGaA Der Vorstand

