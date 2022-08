FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.08.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 8400 (9000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 2100 (2050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4160 (3900) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (300) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS VODAFONE TO MARKET-PERFORM (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 135 (155) PENCE - BOFA CUTS STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 645 (800) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AVIVA TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 455 (500) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 500 (510) P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 340 (300) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE STARTS PHOENIX GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 660 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 12000 (11500) P - 'BUY' - GOLDMAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 136 (138) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS JET2 TO 'HOLD' (BUY) - JEFFERIES CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1460 (1530) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 190 (185) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 800 (850) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 620 (640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 3850(3650) PENCE - JPMORGAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 190 (180) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CRODA PRICE TARGET TO 6200 (6000) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 280 (250) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 760 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4300 (4100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES HSBC PRICE TARGET TO 641 (624) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7500 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 155 (160) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 1300 (1320) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1500 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 280 (265) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de