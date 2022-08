NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Hermes nach Zahlen von 1015 auf 1085 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die guten Halbjahresresultate des Luxusgüterkonznrs untermauerten die starke Geschäftsdynamik, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie verdiene einen Bewertungsaufschlag. Doch aktuell falle dieser zu hoch aus, weshalb andere Branchentitel wie Richemont und LVMH attraktiver seien./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2022 / 18:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000052292

HERMES INTERNATIONAL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de