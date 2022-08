Weitere Verluste könnten den USD/JPY in den nächsten Wochen in den Bereich von 132,00 und darunter ziehen, meinen die Devisenstrategen der UOB Group Lee Sue Ann und Quek Ser Leang. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Während wir am vergangenen Freitag davon ausgingen, dass sich die überverkaufte USD-Schwäche fortsetzen würde, waren wir der Meinung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...