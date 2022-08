Analysten der National Australia Bank (NAB) geben einen Ausblick auf die am Dienstag anstehende geldpolitische Entscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA). Die wichtigsten Zitate "Die RBA trifft sich am Dienstag und es wird erwartet, dass sie den Leitzins um weitere 50 Basispunkte auf 1,85% und damit auf den höchsten Stand seit April 2016 anheben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...