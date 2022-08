Fed und Unternehmenszahlen treiben: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche nach uneinheitlichem Verlauf weiter zugelegt. Nachdem zu Beginn der Handelswoche noch Sorgen in Bezug auf die weitere Gasversorgung und die Konjunktur zu Abschlägen geführt hatten, ging es in der zweiten Wochenhälfte aufwärts. Impulse hierfür liefert zum einen die US-Notenbank Fed. Diese hatte ihren Leitzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...