Teile einer chinesischen Rakete, die unkontrolliert über dem Indischen Ozean abgestürzt sind, sorgen nicht nur in der Raumfahrtszene für Aufruhr. Die chinesische Langstreckenrakete vom Typ 5B trat über dem Indischen Ozean wieder in die Erdatmosphäre ein und ging in der Nähe der Insel Borneo nieder. Das US Space Command bestätigte den Wiedereintritt der Rakete; wo genau ihre Trümmer aber verblieben sind, ist noch unklar. Auch von chinesischer Seite gab es Informationen zu dem spektakulären Vorgang. Auf dem chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...