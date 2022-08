DJ POLITIK-BLOG/Lindner weiter gegen Einführung einer Übergewinnsteuer

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

Lindner weiter gegen Einführung einer Übergewinnsteuer

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) lehnt weiterhin die Einführung einer Übergewinnsteuer ab. Sein Sprecher Fabian Leber erklärte, dass er eine Übergewinnsteuer "nicht für das geeignete Mittel" halte in der aktuellen Situation. Von Seiten der Grünen und der SPD hatte es zuletzt verstärkt Forderungen gegeben nach der Einführung einer zusätzlichen Steuer auf kriegsbedingte Gewinne der Energiebranche. Damit sollten weitere Entlastungen für Bürger finanziert werden. Leber betonte, dass der Minister eigene Vorschläge zu Entlastungen vorlegen werde. Diese Entlastungen seien aber getrennt von der Übergewinnsteuer zu sehen.

SPD und Grüne fordern Einführung einer Übergewinnsteuer

SPD und Grüne halten trotz des Widerstands durch die FDP an ihrer Forderung nach einer Übergewinnsteuer fest. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, sagte im Deutschlandfunk, diejenigen, die in Krisenzeiten Gewinne verbuchten, müssten abgeben zugunsten derjenigen, die in schwieriges Fahrwasser gerieten. Herbst und Winter würden für viele Haushalte zur Belastungsprobe. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sei dazu aufgerufen, auf diese Herausforderung Antworten zu finden, sagte Miersch. Auch die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang erneuerte am Wochenende die Forderung, eine zusätzliche Steuer auf kriegsbedingte Gewinne der Energiebranche einzuführen. Mit einer solchen Abgabe könnten im Herbst weitere Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger finanziert werden, sagte sie im ZDF.

FDP und Grüne streiten über Korrekturen beim Klimaschutz

Die FDP will das Klimaschutzgesetz ändern und sicherstellen, dass die Klimaziele künftig von der Bundesregierung in Gänze und nicht mehr von einzelnen Ministerien in ihrem Verantwortungsbereich erreicht werden müssen. So verlangt etwa die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Carina Konrad, im Gespräch mit dem Handelsblatt, "das Klimaschutzgesetz noch in diesem Jahr weiterzuentwickeln und ein sektorübergreifendes Klimaschutz-Sofortprogramm mit allen notwendigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen". Die FDP wolle Klimaschutz "ganzheitlich" betrachten. "Dem Klima ist nicht geholfen, wenn wir uns im Klein-Klein verlieren", so Konrad. Widerspruch kommt von den Grünen. Deren verkehrspolitischer Sprecher, Stefan Gelbhaar, sagte dem Handelsblatt: "Eine solche Aufweichung des Klimaschutzgesetzes wäre kontraproduktiv und wird daher auch keine Zustimmung erhalten." Jedes Ministerium müsse für seinen Sektor die gesetzlichen Klimaschutzziele erreichen. "Dafür bedarf es im Verkehrsbereich Anstrengungen, wie sie aktuell im Energiebereich vorgenommen werden."

