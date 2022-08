Bei der Aktie von Teladoc Health (WKN: A14VPK) gab es zuletzt wirklich eher wenig zu bestaunen. Das Management musste erneut mit Abschreibungen die Investoren verschrecken. Es zeigte sich ein weiteres Mal, dass die jüngste Investition in Livongo Health nicht unbedingt der große Wurf ist. Aber auch das Umsatzwachstum enttäuschte. Das Management von Teladoc Health gibt sich dennoch kämpferisch. Blicken wir auf in etwa 19 Worte aus dem Call des US-Unternehmens. Und ordnen sie in den größeren Kontext ...

Den vollständigen Artikel lesen ...