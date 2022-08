Seitdem die Netflix-Aktie (WKN: 552484) ein frisches Zahlenwerk präsentiert hat, ist den Investoren klar: Der Streaming-Markt stirbt also nicht. Welch Wunder, welch Wunder! Und welch überraschende Erkenntnis. Ich meine, wir haben immerhin Monate der Unsicherheit erlebt, die uns in Angst und Panik versetzt haben. Na klar: Das ist ironisch gemeint. Aber um einen ernsteren Ton anzuschlagen: Es ist schon bemerkenswert, in welchen Phasen sich die Märkte bewegen können. Beziehungsweise, was kurzfristig ...

