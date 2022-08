Beyond Meat (WKN: A2N7XQ) präsentiert am 4. August dieses Jahres endlich neue Zahlen. Ob es zum erhofften Befreiungsschlag kommt? Das bleibt natürlich auch weiterhin abzuwarten. Im Endeffekt ist es die mangelnde Pricing Power bei einem zuletzt schwächelnden Umsatzwachstum, die die Investoren verunsicherte. Aber blicken wir in die Zukunft. Vielleicht auch ein wenig positiv. Das Management sollte jedenfalls liefern, und zwar nicht zu knapp. Es geht um 21 %, mindestens. Oder um das Fundament, zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...