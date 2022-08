W1-Chart Der Abwärtstrend ist intakt. EURUSD erholt sich jedoch am Montag weiter und könnte für die dritte Woche in Folge steigen. In der Vorwoche hatte die Dynamik deutlich nachgelassen: Doji und Inside Bar. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 D1-Chart Das Paar testet zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen das 38,2%-Retracement der Ende Mai gestarteten Abwärtsbewegung. Die ...

