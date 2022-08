NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kion auf "Sell" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Trotz des überdurchschnittlichen Kursrückgangs seit Jahresbeginn bleibe Analyst William Turner für den Gabelstaplerhersteller im Vergleich zum Industriesektor skeptisch. Er senkte in einer am Montag vorliegenden Studie wegen der erwarteten Nachfrageschwäche aus dem E-Commerce-Bereich und steigender Zinsen seine Schätzungen für die Sparte Warehouse Automation deutlich./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2022 / 08:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

