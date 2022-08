DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In der Schweiz bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:23 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.127,25 -0,2% -13,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.957,25 -0,1% -20,6% Euro-Stoxx-50 3.726,02 +0,5% -13,3% Stoxx-50 3.676,46 +0,4% -3,7% DAX 13.549,55 +0,5% -14,7% FTSE 7.466,63 +0,6% +0,5% CAC 6.474,69 +0,4% -9,5% Nikkei-225 27.993,35 +0,7% -2,8% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 157,52 -0,12 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 0,83 +0,01 +1,01 US-Rendite 10 J. 2,65 +0,00 +1,14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,68 98,62 -2,0% -1,94 +35,1% Brent/ICE 102,65 103,97 -1,3% -1,32 +37,8% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 199,40 195,00 +4,4% 8,49 +221,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.772,00 1.766,20 +0,3% +5,80 -3,1% Silber (Spot) 20,41 20,35 +0,3% +0,05 -12,5% Platin (Spot) 912,92 898,97 +1,6% +13,95 -5,9% Kupfer-Future 3,58 3,58 -0,1% -0,00 -19,4%

Am Ölmarkt fallen die Preise etwas. Der Preis für das Barrel der Sorte WTI gibt 2,0 Prozent nach, Brent notiert 1,3 Prozent niedriger. Am Markt richten sich die Blicke auf das am Mittwoch stattfindende Opec-Treffen. Es wird erwartet, dass das Ölkartell hier ein Ende der Produktionskürzungen, die nach dem Ausbruch von Covid-19 eingeführt wurden, aufheben wird.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den Aufschlägen zum Wochenschluss zeichnen sich an der Wall Street zum Start in die neue Handelswoche leichte Abschläge ab. Der Terminkontrakt auf den S&P-500 gibt aktuell 0,2 Prozent nach. Am Freitag hatten überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple noch für Aufschläge gesorgt. US-Aktien haben sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte kräftig erholt, was auf positive Signale aus der Berichtssaison und die Erwartung zurückzuführen ist, dass die US-Notenbank die Zinssätze nicht so stark anheben wird, wie zunächst angenommen. Gleichwohl sind die Sorgen nicht verschwunden. Neben der hohen Inflation und dem Krieg in der Ukraine, sorgt vor allem die Angst, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte für große Verunsicherung. Die Blicke der Anleger dürften sich vor allem auf Konjunkturdaten richten. Kurz nach Handelsbeginn wird der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe für Juli in zweiter Lesung veröffentlicht. Erwartet wird hier ein Rückgang auf 52,2 von 52,7 zur ersten Veröffentlichung. Publiziert wird auch der ISM-Index für Juli, ebenfalls für das verarbeitende Gewerbe. Auch hier wird ein Rückgang erwartet. Zudem werden Daten zu den Bauausgaben für Juni vorgelegt.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,2 1. Veröff.: 52,7 zuvor: 52,3 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Juli PROGNOSE: 52,1 Punkte zuvor: 53,0 Punkte 16:00 Bauausgaben Juni PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte drehen im Handelsverlauf ins Plus. Mit dem Start in den August ist Europa nun in den Sommerferien angekommen. Bei dünnen Umsätzen könnten die Aktienmärkte noch schwankungsanfälliger oder volatiler werden. Die Marktteilnehmer aus der Schweiz haben dank eines Feiertages ein verlängertes Wochenende, die Börse in Zürich bleibt am Montag geschlossen. Damit fehlen vor allem im Pharma-Sektor die Kursvorgaben wichtiger Unternehmen. Klare Gewinner sind die Banken nach guten Zahlen von HSBC, der Sektor steigt um 1,7 Prozent. Der Index der Auto-Aktien folgt mit einem Plus von 1,1 Prozent. Auf der Verliererseite stechen die Bautitel mit einem Minus von 0,6 Prozent heraus. Abgestreift hat der Gesamtmarkt schwache Einkaufmanager-Indizes aus China und sehr schwache Einzelhandelsdaten aus Deutschland. Lediglich ausgewählte Einzelwerte leiden etwas: Im DAX fallen Zalando um 1,4 Prozent. Im SDAX geben Ceconomy 2 Prozent ab. Auf der anderen Seite gehören Konsumtitel auch zu den größten DAX-Gewinnern: So steigen Puma um 2,7 Prozent, Adidas und Hellofresh ziehen um je 1,7 Prozent an. Covestro fallen um 0,7 Prozent nach einer erneut gesenkten Prognose am Freitagabend. Als Grund wurden unter anderem die steigenden Energiekosten genannt. Varta brechen um über 8 Prozent ein. Auch hier fällt die neue Jahresprognose für Gewinn und Umsatz schwächer als erwartet aus. Als Grund wurden neben der Kosteninflation auch verzögerte Projekte genannt. Lufthansa halten sich trotz Streikabstimmung 0,3 Prozent im Plus. Nach dem Streik des Bodenpersonals vom Mittwoch hat sich die Pilotengewerkschaft VC für streikbereit erklärt. Dermapharm legen um 3,8 Prozent zu trotz der geplanten Übernahme der französischen Arkopharma. Damit lege das Unternehmen den Grundstein für weiteres Wachstum. Gut wird die erhöhte Umsatzprognose von Stabilus (+2,7%) aufgenommen. Dank eines starken Verlaufs im fiskalisch dritten Quartal wird man hier optimistischer für das Jahr. Positiv kommen die Zahlen von HSBC (+6,2%) an. Hier sprang der Gewinn im zweiten Quartal um 62 Prozent an. Für die Aktie von Pearson geht es um fast 10 Prozent nach oben. Umsatz wie auch Ertrag profitierten von strategischen wie operativen Fortschritten. Als solide stufen Analysten die Zahlen des österreichischen Energiekonzerns OMV (+1,8%) ein. Das bereinigte Betriebsergebnis habe 5 Prozent über dem Konsens gelegen, so Berenberg.

DEVISEN

zuletzt +/- % Mo, 8:11 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0237 +0,1% 1,0220 1,0126 -10,0% EUR/JPY 135,45 -0,5% 135,51 138,32 +3,5% EUR/CHF 0,9719 -0,1% 0,9720 0,9753 -6,3% EUR/GBP 0,8376 -0,2% 0,8390 0,8421 -0,3% USD/JPY 132,33 -0,7% 132,57 136,60 +15,0% GBP/USD 1,2222 +0,4% 1,2185 1,2024 -9,7% USD/CNH (Offshore) 6,7643 +0,3% 6,7655 6,7691 +6,5% Bitcoin BTC/USD 23.120,31 -1,9% 23.337,79 20.837,45 -50,0%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gibt 0,4 Prozent nach. "Die schwachen realwirtschaftlichen Daten aus China sind kein gutes Zeichen für den US-Dollar", so Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann. Eine sinkende Nachfrage aus China bedeute auch, dass weltweit weniger Energie nachgefragt wird. "Wenn aber die Energiepreise nicht mehr steigen, dann steigt auch der Wert der US-Exportgüter nicht mehr." Damit entfalle ein wesentlicher Treiber der Dollar-Stärke.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Börsen in Ostasien und Australien hat sich keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. An den chinesischen Handelsplätzen lasteten enttäuschende heimische Einkaufsmanagerindizes (PMI) auf der Stimmung. Schwache Konjunkturdaten wecken auf der anderen Seite aber Hoffnungen auf weitere Wirtschaftsstimuli. In Hongkong wurden erneut Aktien aus dem von Zahlungsschwierigkeiten geplagten Immobiliensektor verkauft, nachdem im Juli weniger Eigenheime verkauft worden waren. So fielen Country Garden Holdings um 5,6 Prozent. Im Technologiesektor gaben Alibaba um 3,2 Prozent nach. Die US-Börsenaufsicht hat Alibaba auf eine Liste von Unternehmen gesetzt, deren Börsennotierung in den USA möglicherweise beendet wird. Gut kamen die Geschäftszahlen der Bank HSBC (+3,6%) an. Das Geldhaus kündigte zudem an, im kommenden Jahr wieder Quartalsdividenden zu zahlen. In Tokio wurde der Nikkei-Index getragen von ermutigenden Geschäftszahlen unter anderem von Nippon Sanso Holdings (+7,7%) und Monotaro (+7,3%). Sony fielen nach einer Gewinnwarnung um 3,2 Prozent. Fujitsu (-6,6%) hatte einen Gewinneinbruch gemeldet. An der Börse in Seoul drückten Gewinnmitnahmen den Kurs des Indexschwergewichts Samsung um 0,2 Prozent. Im Windschatten des jüngsten Ölpreisanstiegs verbesserte sich der Energiesektor in Sydney um 1,9 Prozent.

CREDIT

Wenig verändert sind Europas Kreditmärkte am Montag in den neuen Monat gestartet. Nach der Entspannungsrally in der Vorwoche konsolidieren die Risikoprämien das eingeengte Niveau. Mit den Zinserhöhungen aus Europa und den USA seien die Rahmenbedingungen abgesteckt, neue negative Nachrichten aus EU-Ländern wie Italien gebe es nicht. Der Markt fokussiere sich daher nun wieder ganz auf die Berichtsaison und Einzelunternehmen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

SAP startet Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio Euro

SAP beginnt an diesem Montag mit dem bereits angekündigten zweiten Aktienrückkaufprogramm in diesem Jahr über 500 Millionen Euro. Dies entspricht rund 0,45 Prozent des Grundkapitals oder rund 5,5 Millionen Aktien, legt man den Schlusskurs von Freitag von 90,68 Euro zugrunde, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte.

Aurelius kauft JD Sports britischen Einzelhändler Footasylum ab

Der Finanzinvestor Aurelius übernimmt vom britischen Einzelhandelskonzern JD Sports dessen auf Streetwear und Sportbekleidung spezialisierte Kette Footasylum. Das Unternehmen mit 63 Filialen und sieben Online-Outlets wird dabei mit rund 45 Millionen Euro bewertet, teilte die Private-Equity-Gesellschaft mit.

Hella-AR-Chef Klaus Kühn legt Amt nieder

Der Autozulieferer Hella verliert Aufsichtsratschef Klaus Kühn. Wie das mittlerweile zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehörende Unternehmen mitteilte, wird Kühn seinen Posten mit Ablauf der Hauptversammlung am 30. September "aus persönlichen Gründen" niederlegen.

Medios verpflichtet Vorstandschef Gärtner bis Anfang 2025

Medios verlängert den Vertrag mit Vorstandschef Matthias Gärtner vorzeitig bis Ende Januar 2025. Eine entsprechende Entscheidung des Aufsichtsrates teilte jetzt das auf Arzneimittel für chronische und seltene Erkrankungen spezialisierte Pharmaunternehmen in Berlin mit.

Stabilus erhöht Umsatzprognose nach kräftigem Wachstum im 3. Quartal

Der Gasfederhersteller Stabilus hat sein Wachstum im dritten Geschäftsquartal beschleunigt und die Umsatzprognose angehoben. Zu dem zweistelligen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis trugen insbesondere die Regionen Americas und Asien-Pazifik (APAC) bei, unterstützt durch starkes globales Wachstum in der Geschäftseinheit Automotive Powerise.

Wacker Neuson verdoppelt Volumen seiner Kreditlinien

Wacker Neuson hat neue, langfristige Kreditlinien mit seinen Hausbanken vereinbart und dabei das bisherige Volumen auf 300 Millionen Euro verdoppelt. Der neue Club Deal biete attraktive Konditionen, teilte das Unternehmen in München mit. Bei der Inanspruchnahme sei Wacker Neuson variabel.

Bodenpersonal auf mehreren deutschen Flughäfen bekommt deutlich mehr Lohn

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich mit Abfertigungsunternehmen auf mehreren Flughäfen auf "sehr gute" Tarifergebnisse für das Bodenpersonal geeinigt. Die insgesamt mehr als 6.000 Beschäftigten würden bis zu 26 Prozent mehr Lohn bekommen, teilte Verdi am Montag mit. Mit der Lufthansa verhandelt die Gewerkschaft ab Mittwoch in der dritten Runde über mehr Geld für die rund 20.000 am Boden Beschäftigten.

Erste Group bestätigt nach solidem Halbjahr die Prognose

Die Erste Group hat im ersten Halbjahr von Zinserhöhungen in Osteuropa und einem Wachstum des Kreditvolumens bei geringen Risikokosten profitiert. Die Renditeerwartung für das Gesamtjahr bestätigte die österreichische Bank.

Französische Bahn und DWS trennen sich von Lok-Leasingfirma

Die französische Bahngesellschaft SNCF und der deutsche Vermögensverwalter DWS wollen sich von der Lokomotiven-Leasinggesellschaft Akiem trennen. Derzeit liefen exklusive Verkaufsgespräche mit dem kanadischen Vermögensverwalter Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ), teilte die SNCF am Montag mit. Die französische Bahn und die zur Deutschen Bank gehörende DWS Gruppe sind bislang zu jeweils 50 Prozent an Akiem beteiligt.

Heineken übertrifft im Halbjahr Erwartungen und warnt vor Kostendruck

Der Brauereikonzern Heineken hat im ersten Halbjahr dank Maßnahmen zur Abmilderung des Inflationsdrucks auf die Kostenbasis mehr verdient als erwartet und die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Das Ziel für das kommende Jahr passte die Heineken NV derweil an, und prognostiziert für 2023 nicht mehr die Marge sondern das Wachstum des bereinigten operativen Gewinns.

Vinci erwirbt knapp 30% an mexikanischem Flughafenbetreiber OMA

Der französische Baukonzern Vinci beteiligt sich mit knapp 30 Prozent an dem mexikanischen Flughafenbetreiber OMA. Wie die Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV (OMA) am Sonntagabend mitteilte, hat das Fintech Advisory Inc. eine Vereinbarung mit einer Tochtergesellschaft von Vinci Airport SAS über den indirekten Verkauf von 29,9 Prozent des Aktienkapitals getroffen.

