Der Anteilsschein von Airbus notiert am Montag etwas leichter. Der jüngste Kurs betrug 103,92 Euro. Ein Wertverlust in Höhe von 1,06 Euro müssen derzeit die Aktionäre von Airbus hinnehmen. Am Aktienmarkt zahlen Investoren aktuell 103,92 Euro für das Papier. Das Wertpapier von Airbus hat sich damit heute bislang schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt, gemessen am DAX .

Den vollständigen Artikel lesen ...