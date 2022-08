EQS Stimmrechtsmitteilung: Palfinger AG

01.08.2022 / 15:03

PALFINGER AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 3 BörseG

Die Palfinger AG hat zum Zweck der Auflösung der wechselseitigen Beteiligung zwischen PALFINGER und SANY HEAVY INDUSTRIES am 28.7.2022 von der Sany Europe GmbH 2.826.516 Stück eigene Aktien außerbörslich erworben. Das entspricht einem Anteil der Stimmrechte an der Palfinger AG von 7,52 %. Damit wurde am 28. Juli 2022 die Meldeschwelle von 5 % gemäß § 135 Abs. 3 BörseG überschritten.





