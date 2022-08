DE30 bricht über die 13.450-Punkte-Marke aus Schwache Daten zu den deutschen Einzelhandelsumsätzen Covestro (1COV.DE) und Varta (VAR1.DE) senken den Ausblick für 2022 Die Marktstimmung in der letzten Handelssitzung dieser Woche auf dem europäischen Parkett ist relativ positiv. Der deutsche DE30 steigt um 0,48%, der französische FRA40 gewinnt 0,29% und der polnische W20 verliert 0,22%. Im Mittelpunkt der ersten Handelssitzung dieser Woche am europäischen Markt stehen die PMI- und ISM-Daten für die Industrie. In Deutschland richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die Einzelhandelsumsätze, die sich als die schwächsten seit 1994 herausstellten. Ohne Berücksichtigung ...

