Neuss (ots) -Nach der Ankündigung der Gruppe RCI Bank and Services im vergangenen Mai, ihren Markenauftritt weltweit in Mobilize Financial Services umzuwandeln, wird die neue Marke jetzt auch in Deutschland vom 1. August 2022 an eingeführt.Jean-Louis Labauge, Generaldirektor von Mobilize Financial Services Deutschland: "Mobilize Financial Services verbindet die langjährige Finanzexpertise unserer Autobank mit Mobilize, der 2021 neu gegründeten Marke der Renault Group. Wir sind sehr stolz darauf, als Mobilize Financial Services Teil der Mobilize-Familie zu werden. Mit Mobilize Financial Services verfolgen wir das Ziel, den neuen Mobilitätsbedürfnissen zu begegnen und allen unseren Kunden den Zugang zu einer umweltfreundlicheren Mobilität zu erleichtern."Über Mobilize Financial Services | RCI Banque S.A. Niederlassung DeutschlandMobilize Financial Services ist eine Marke der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, der deutschen Niederlassung der französischen RCI Banque S.A., die in 36 Ländern weltweit aktiv ist.Die Automobilbank Mobilize Financial Services bietet in Deutschland Produkte zu Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services über die Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Alpine und Nissan an. Als Renault Bank direkt ist RCI Banque Deutschland auch im Einlagengeschäft mit Tagesgeld- und Festgeldkonten erfolgreich. Die RCI Versicherungs-Service GmbH bietet Versicherungsprodukte seit 2017 auch online an. Unternehmenssitz der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland und der RCI Versicherungs-Service GmbH ist Neuss in Nordrhein-Westfalen.Webseitenwww.rcibanque.de | www.renaultfs.de | www.nissanfs.de |www.rci-versicherungs-service.de | www.renault-bank-direkt.de